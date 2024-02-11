В Бельгии на фоне протестов фермеров начали исчезать продукты в магазинах.

Об этом сообщают местные блогеры и публикуют соответствующие ролики в соцсетях.

Так, русскоязычная девушка сняла видео из супермаркета, где полки либо пустуют, либо на них выставлены однотипные товары, чтобы заполнить пустоты.

"Они заставляют полки каким-то одним товаром, чтобы не было никакого печального впечатления. Забивают чем попало витрины, чтобы народ не грустил", - рассказала автор видео, живущая в городе Остенде.

Напомним, протестующие в Европе фермеры говорят, что им приходится бороться с рынком, который импортирует сельхозпродукцию из третьих стран по низким ценам. Недавно три основных сельскохозяйственных союза Испании, ведущего европейского экспортера фруктов и овощей, опубликовали совместное заявление, отражающее протесты фермеров во Франции, Германии, Бельгии, Польше, Румынии и Нидерландах.

Между тем в Украине наблюдается новый виток цен на продукты. В частности, картофель стоит уже вчетверо дороже, чем год назад. О причинах подорожания продуктов питания мы рассказывали в отдельном материале.