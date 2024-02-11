В Украине новый виток цен на продукты.

Картошка стоит уже вчетверо дороже, чем год назад. Прогнозы о рекордных ценах на лук пока не оправдались: фермеры вырастили его очень много. Но лук из Украины сейчас активно вывозят - со скоростью 300 тонн в сутки. Поэтому уже к весне в отечественных магазинах он может попросту закончиться.

Но больше всего впечатляют ценники на импортные продукты. Например, черешню продают по 2 тысячи гривен за килограмм, а клубнику - по тысяче. Даже за помидоры и бананы торговцы просят втридорога.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами.

Цены идут за кошельками

По данным Госстата, за январь этого года продукты питания подорожали по сравнению с декабрем 2023 года на 1,2%. Что, на первый взгляд, немного, но втрое опережает общий рост потребительских цен - они за месяц увеличились только на 0,4%.

При этом продукты дорожают по-разному.

Самый большой скачок цен - на овощи. За месяц их цена выросла сразу на 16,8%. Фрукты подорожали на 4,5%молоко - на 1,6%, сливочное масло - на 1,5%. Мясо и мясные изделия за прошлый месяц, наоборот, подешевели на 1,1%, но если сравнивать с январем прошлого года, то окажется плюс 10,2% к ценнику. С сыром и творогом ситуация аналогичная: за месяц отмечается небольшой рост на 0,8%, а в годовом измерении — плюс 7,6%.

В то же время цены на хлеб и макароны поднялись минимально - на 0,3-0,7% за месяц.

Есть и продукты, которые в январе даже подешевели. Кроме мяса (минус 1,1%), упали цены на сахар (на 2,9%), яйца (на 8,4%), подсолнечное масло (на 0,9%). Яйца и подсолнечное масло стали лидерами по падению ценника за год - на 18,7% и 16,1% соответственно.

Но это средние цены по стране. Ситуация в разных регионах сильно отличается. Так было всегда, но все же раньше ценники на продуктовую корзину отличались не так существенно. В последний же год, как говорят эксперты, на рынке продуктов питания наблюдаются настоящие ценовые качели.

Например, в Киеве, а также в некоторых западных областях (Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской. Черновицкой) продукты стоят намного дороже, чем в других регионах. Причина заключается в неравномерном спросе. В столице и на западе страны много переселенцев, плюс там есть работа и сравнительно неплохие зарплаты, то есть наблюдается платежеспособный спрос. И на этом пытаются заработать продавцы. Цены на продукты в Киеве и, скажем, небольшом райцентре Миргороде (Полтавская область) отличаются минимум на 10-15%. Но ценники на некоторые позиции могут различаться на 30-40% и даже больше.

Особенно ярко эта тенденция прослеживается на рынках. Скажем, в Миргороде десяток домашних куриных яиц можно купить за 40 гривен, в Кривом Роге за них просят 45-50 гривен, а в Киеве - 70-80 гривен.

Домашний творог в Киеве стоит 150 гривен за килограмм, что почти на треть дороже, чем в прошлом году. В Миргороде его продают по 100 гривен - это на 15 гривен дороже, чем в 2023 году.

Довольно дорогие продукты и в восточных регионах, что продавцы объясняют длинной и дорогой логистикой. Так, в магазинах Запорожья пакетированный творог стоит 75-77 гривен за упаковку 350 граммов. В Киеве такой же можно купить за 60-65 гривен.

Картофель вместо лука

Но в целом тенденция подорожания отдельных продуктов по всей стране одинакова.

Номер один по росту ценников сейчас - свежие овощи. Только за январь их стоимость выросла почти на 17%, а если сравнивать ценники с аналогичным периодом прошлого года, то на 20-25%. И это с учетом того, что и в прошлом году овощи были довольно дорогими.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, есть две причины рекордных цен на овощи. Первая - сокращение их производства.

"Ранее товарные объемы овощей поставляли хозяйства из южных регионов, прежде всего Херсонской области. По некоторым позициям, например, луку, доля херсонского производства достигала 70%. После того как Херсон сдал свои позиции на овощном рынке, его место попытались занять другие регионы. Но с переменным успехом. Вторая причина - дороговизна семян, средств защиты растений, хранения собранного урожая. Из-за этого общий вал уменьшился, а то, что собрали, тяжело сберечь в товарном виде", - пояснил он.

Руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев рассказывал нам, что в овощной бизнес зашли много новичков. В итоге засеяли огромные площади, но вот с урожайностью сложилось далеко не у всех.

Интересно, что еще весной прошлого года эксперты прогнозировали дефицит лука в стране и его резкое подорожание. Но в итоге, по данным аналитика East Fruit Федора Рыбалко, цены на лук в Украине к началу февраля этого года в 2,5 раза ниже, чем год назад. Причина - большое предложение лука. Фермеры, которые хотели на нем заработать, запаниковали и массово вывозят урожай за пределы страны.

По данным EastFruit, украинские компании ежедневно экспортируют до 300 тонн лука, в основном в Румынию. Также с недавних пор покупателем украинского лука стала Молдова. Не исключено, что подключатся и другие рынки сбыта, так как, например, в ЕС в этом году дефицит лука.

В итоге к весне лук в Украине может попросту закончиться, и вот тогда возможен резкий скачок цены.

Пока же в лидеры по подорожанию неожиданно вырвался картофель.

По данным EastFruit, уже в первую неделю января этого года оптовики повысили цены на 11% по сравнению с концом декабря 2023 года. В итоге оптовая цена достигла 30 гривен за килограмм, при этом в прошлом году картофель продавался по 10 гривен уже в рознице.

Как отмечают аналитики EastFruit, отпускные цены на картофель на начало этого года выше в 3,9 раз, чем в январе 2023 года. К концу января оптовые цены на картофель подскочили еще больше - до 22 гривен за килограмм.

Причина в том, что на рынке очень мало товарных партий картофеля хорошего качества. Изначально хозяйства использовали далеко не лучший посадочный материал, а под сбор урожая испортилась погода. В итоге многие потеряли в урожайности и вынуждены были заложить на хранение сырой картофель. Плюс есть проблема с хранилищами. Современных комплексов в стране не так много, а их эксплуатация после подорожания электроэнергии для бизнеса стоит недешево. Поэтому урожай начал стремительно портиться.

В магазинах ценники на картофель вообще зашкаливают. Так, в "Новусе" картофель стоит 27,99 гривен, и это уже со скидкой. Полная цена — 36,99 гривен. В Metro за килограмм картофеля просят 25,9 гривен, в "Мегамаркете" - 32,3 гривен. Картофель в сетке 2,5 килограмма в "Новусе" продают по 89,99 гривен. В сети Food Market (продуктовая сеть "Эпицентра") такой же выставлен вообще по 114 гривен.

Вообще урожай картофеля в Украине составил 18 млн тонн, а его внутреннее потребление не превышает 6 млн тонн, говорит эксперт продуктового рынка Сергей Громовой. По его словам, еще в сентябре фермеры, чтобы не закладывать картофель на хранение, по максимуму его распродавали, и большие партии скупили посредники, которые теперь и держат цены.

В агропредприятии Черниговской области "Десна" говорят, что картофель и дальше будет дорожать, и к весне ценники на него могут подскочить до 36 гривен.

Отметим, что проблема с хранилищами сейчас беспокоит многих фермеров. Урожай стремительно портится. И чтобы не сгноить его окончательно, аграрии пытаются распродать продукцию. На рынке моркови такая распродажа, по данным EastFruit, привела к обвалу оптовых цен сразу на 17% за неделю (до 6-12 гривен за кило).

Но непонятно, что будет, когда основные объемы моркови перекочуют к посредникам. В этом случае вполне может повториться та же история, что и с картофелем: цены начнут повышаться.

В целом, по словам Олега Пендзина, все овощи борщевой группы к весне могут подорожать минимум на 15% из-за проблем с хранением.

Мор скота и неконтролируемый экспорт

Разгоняются цены и на молочку. Основная проблема тут, по словам Пендзина, - резкое уменьшение поголовья коров в хозяйствах, которые традиционно удерживали большую долю на рынке молочного сырья (больше 50%). Мы уже подробно писали, почему селяне стали пускать коров под нож. Главная причина - массовая мобилизация, из-за которой во многих селах осталось мало мужчин, а женщины тяжелый домашний труд попросту не тянут.

Еще с осени цена молока начала расти: сначала оно подорожало до 16 гривен, затем до 18, а сейчас молоко высшего сорта продают уже и по 20 гривен за литр. А на рынках домашнее молоко стоит минимум 30-40 гривен.

По словам главы "Молочного альянса" Сергея Вовченко, поставщики пересматривают ценники на молочное сырье каждые 10 дней. Доля сырья в себестоимости молочных продуктов составляет 70%. Поэтому растут цены и на готовую продукцию. Причем формируется большой ценовой лаг, так как торговые сети тормозят переоценку и требуют, чтобы производители молочки повышали стоимость плавно - не больше чем на 5% за одну волну переоценки.

Что касается мяса, то в частных хозяйствах заметно сократилось поголовье крупного рогатого скота и свиней. И перед Новым годом это вылилось в повышение цен. Но в январе, по данным Госстата, ценники даже просели на 1,1%.

"Цена на мясо в Украине традиционно упирается в потолок покупательской способности. Многие украинцы попросту не могут позволить себе покупать в достаточном количестве свинину и говядину. Соотвественно, как только цены на них подрастают, продажи падают, и это заставляет продавцов умерить аппетиты", - пояснил Пендзин.

Ценники на говядину в украинских магазинах уже перевалили за 230 гривен за килограмм. Телячья корейка стоит около 300 гривен, свиная корейка на кости — 200-210 гривен, а свиная вырезка - 240 гривен.

При этом к весне эксперты прогнозируют рост цен на свинину и говядину еще как минимум на 10%.

Курятина тоже дорожает. Если в начале января килограмм куриного мяса стоил около 80 гривен, то на 9 февраля — около 86 гривен.

Отметим, что курятину наши производители сейчас активно экспортируют в Европу. Польские и французские фермеры уже начали паниковать по этому поводу. А Еврокомиссия предложила зафиксировать объемы беспошлинного ввоза украинской курятины на уровне средних значений 2022-2023 года. При их превышении будут рассматривать возврат пошлин. То есть у отечественных компаний не будет возможности наращивать экспорт. Если Европарламент поддержит эту идею и украинских поставщиков ограничат, на внутреннем рынке может остаться много "лишнего" мяса, что сдержит рост цен. В обратном же случае курятина будут дорожать.

Бананы и помидоры стали экзотикой

Но больше всего удивляют цены на импортную продукцию. Например, лоток греческой клубники массой 250 грамм стоит на рынке на Оболони около 250 гривен, в "Сельпо" клубнику продают по 210 гривен. Малину продают по 550 гривен за 250 грамм (то есть больше 2 гривен за грамм ягоды). Как сказала нам продавец, она может взвесить ягоды даже поштучно, и "многие так и берут".

Килограмм черешни в том же "Сильпо" стоит около 1800 гривен, а служба доставки CrazyBox предлагает полукилограммовые коробки чилийской черешни по тысяче за штуку (то есть килограмм стоит 2 тысячи гривен). При этом в соседней Польше за 5 евро можно купить килограмм клубники, а килограмм черешни стоит около 15 евро (чуть больше 600 гривен).

Мандарины в этом году также сильно подорожали по сравнению с прошлогодними ценниками. Если минувшей зимой в Киеве можно было найти мандарины по 30 гривен, то сейчас цены стартуют с 50-55, а марокканские или испанские мандарины и вовсе продают по 150 гривен.

Бананы продают по 60-100 гривен, при этом ценники на главный отечественный фрукт-конкурент банана, яблоко, стартуют с 20 гривен за килограмм. В прошлые годы бананы если и были дороже яблок, то ненамного.

Ценники на тепличные огурцы на столичных рынках доходят до 400 гривен (при этом есть предложения турецкого огурца по 200 гривен), испанские помидоры стоят 600-700 гривен за килограмм.

Продавцы поясняют такие огромные ценники резко подорожавшей логистикой. Из-за недавних блокировок польской границы доставка подорожала вдвое. И хотя фуры уже едут свободно, опускать тарифы на перевозки транспортные компании не спешат.