В Украине овощи, фрукты и молочные продукты в ближайшее время начнут дорожать на 3-10%.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию к началу лета, когда цена будет выше", - говорит Гайду.

Зимой начнут дорожать яйца, к Новому году они снова могут стоить по 75 грн за десяток.

Гайду говорит, что стоимость большинства продуктов осенью 2023 года ниже, чем в прошлом.

Ранее мы писали, что в Украине заканчивается молоко, а цены на него бьют рекорды.

Также мы рассказывали, что после потери соляных шахт в Соледаре, в Украине готовятся разрабатывать Тереблянское месторождение на Закарпатье, где уже провели геологические исследования и добыли первую соль.