После потери соляных шахт в Соледаре, в Украине готовятся разрабатывать Тереблянское месторождение на Закарпатье, где уже провели геологические исследования и добыли первую соль.

Об этом заявил местный губернатор Виктор Микита.

"Зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объемом 15,5 млн. тонн по категории С1 и 505,4 млн. тонн с неопределенным промышленным значением по категории С2", - заявил чиновник.

Для сравнения - в захваченном Россией Соледаре запасы соли составляют 13 миллиардов тонн.

На Закарпатье глубина залегания соли в пределах месторождения – от 30 до 500 метров. Это позволяет до 2026 года добывать до 300 тысяч тонн, из них 80 тысяч тонн пищевой соли "Экстра" в год.

Отметим, что за 2021 год предприятие "Артемсоль", мощности которого контролирует РФ, произвело 1,9 миллиона тонн соли.

"Уже к концу 2023 года техническая соль может быть поставлена на предприятия для содержания дорог в зимний период. В перспективе месторождение на 100% сможет обеспечить эти потребности Украины, что критически важно, учитывая колоссальный рост рыночной цены на этот продукт", - сказал Виктор Микита.

Напомним, в сентябре 2022 года после остановки завода "Артемсоль" на Донбассе мэрия Киева искала, где купить соль для обработки дорог зимой.

Также мы писали, что недавно в так называемой "ДНР" рассказали о планах запустить "Артемсоль" в Соледаре.