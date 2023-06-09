В "ДНР" рассказали о планах запустить Артемовский завод шампанских вин в Бахмуте и "Артемсоль" в Соледаре.

Пушилин утверждает, что на Артемовском заводе уцелели складские и некоторые производственные помещения.

А под "Артемсоль" якобы найден инвестор, которым стала "одна из самых крупных российских компаний".

Ранее Пригожин заявлял, что завод шампанских вин могут вернуть его украинским владельцам (в числе которых числятся экс-нардеп Борис Колесников и люди, связанные с Ринатом Ахметовым).

Напомним, в сентябре 2022 года после остановки завода "Артемсоль" на Донбассе мэрия Киева искала, где купить соль для обработки дорог зимой.

Ранее в "ДНР" заявили, что ситуация под Бахмутом очень тяжелая, но контролируемая россиянами.

Тем временем война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.