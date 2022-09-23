Киевская городская государственная администрация ищет поставщиков соли после остановки завода "Артемсоль" на Донбассе.

Об этом сообщают в КГГА.

Соль нужна в зимний период для защиты дорог от намерзания. Сейчас поставщиков ищут среди соседних европейских стран. Также увеличена закупка песка, его заготовили уже 55 тысяч тонн.

"В этом сезоне дорожники будут вынуждены чаще использовать песчано-солевую смесь для обработки дорог и тротуаров", - пишут в КГГА.

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