На Закарпатье добыли первую соль, которая полностью обеспечит потребности Украины
В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячивщине. Она полностью покроет потребности Украины в этом продукте.
Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своем Telegram-канале.
"Во время координационного совещания по экономической, социальной и безопасности ситуации в Закарпатской области под руководством президента Владимира Зеленского передал главе государства первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячивщине", - говорится в сообщении.
Губернатор заявил, что начало добычи соли имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.
По его информации, месторождение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения.
По предварительным данным, в перспективе месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли. На сегодняшний день потребность страны в такой соли составляет до 450 тысяч тонн в сезон.
Напомним, в сентябре 2022 года после остановки завода "Артемсоль" на Донбассе мэрия Киева искала, где купить соль для обработки дорог зимой.
Также мы писали, что недавно в так называемой "ДНР" рассказали о планах запустить "Артемсоль" в Соледаре.