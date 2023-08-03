В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячивщине. Она полностью покроет потребности Украины в этом продукте.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своем Telegram-канале.

"Во время координационного совещания по экономической, социальной и безопасности ситуации в Закарпатской области под руководством президента Владимира Зеленского передал главе государства первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячивщине", - говорится в сообщении.

Губернатор заявил, что начало добычи соли имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

По его информации, месторождение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения.

По предварительным данным, в перспективе месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли. На сегодняшний день потребность страны в такой соли составляет до 450 тысяч тонн в сезон.

Напомним, в сентябре 2022 года после остановки завода "Артемсоль" на Донбассе мэрия Киева искала, где купить соль для обработки дорог зимой.

Также мы писали, что недавно в так называемой "ДНР" рассказали о планах запустить "Артемсоль" в Соледаре.