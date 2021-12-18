Управления образования Дарницкого района Киева планировало потратить 199 999 гривен на покупку соли с ионами серебрами за 12.90 гривен за килограмм для посыпания дорог в то время, когда другие управления образования покупали техническую соль для посыпания дорог за 2-3 гривни за 1 кг.

Об этом сообщает в Facebook система ProZorro.

Один из предпринимателей в системе Prozorro направил заказчику требование, чтобы тот внес изменения в документацию, с такими словами:

“Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2.7 до 3.5 гривен за 1 кг, и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной”.

Об этой истории уже доложили мэру Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета.

После обращения внимания на данную закупку со стороны властей и СМИ, управление образования Дарницкого района Киева пересмотрит свои планы.

В Киеве управление образования Дарницкого района хотело посыпать дороги солью с ионами серебра. Источник: Facebook/ProZorro

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Киева Владимир Кличко рассказал о том, как столичные коммунальщики будут бороться с гололедом. Говоря о подготовке к зиме, мэр допустил новую сезонную оговорку и сказал, что "дороги будут посыпать снегом".

Также мы писали, что в Киеве в рамках подготовки к возможному российскому вторжению тестируют системы оповещения, на данный момент - без звука. Но в скором времени начнут включать сирены.