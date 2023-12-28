В Украине в десятки раз подорожает выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто
С 1 января в Украине в десятки раз подорожает выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто.
Соответствующее постановление №1386 принял Кабинет министров.
Увеличиваются цены на сервисные услуги МВД:
- Выдача водительского удостоверения вырастет с 26 гривен до 230 гривен,
- Принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен,
- Принятие практического экзамена - с 13 гривен до 420 гривен,
- Регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета - с 200 гривен до 350 гривен.
Напомним, украинцам разрешили сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.
Ранее мы писали, что новое водительское удостоверение теперь можно не только заказать в "Дие", но и получить с доставкой домой. Услуга доступна для водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, а также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.