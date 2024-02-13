Польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также ж/д узлы и порты.

Об этом сообщает польский профсоюз "Солидарность".

Было объявлено о начале всеобщей 30-дневной забастовки фермеров, в рамках которой планируется блокировать все восемь автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Начать перекрытие всех КПП планируется 20 февраля.

Фермеры также собираются блокировать железнодорожные станции и морские порты, учитывая опыт польских дальнобойщиков, которые использовали железнодорожные фуры для обхода блокировок автомобильных КПП.

Ранее в Польше объявили о намерении ужесточить контроль на границе с Украиной. Также собираются активизировать проверки товаров, которые едут из Украины. После этого Михал Колодзейчак заявил, что Украина ввозит много фуражного зерна (некачественного), поэтому Варшава введет проверки всего украинского зерна на границе.

В свою очередь мэр Львова Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, которые высыпали зерно из украинских фур.

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