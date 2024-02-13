Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский, извинился за случай с рассыпанным украинским зерном польскими фермерами на границе. Он отметил, что это произошло в эмоциональном порыве в условиях сложной экономической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно сложной ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торговли, которые ограничили бы поступления товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", - отметил министр.

При этом заявил, что ситуация остается "напряженной" и такая форма протеста является неправильной, хоть и используют ее в разных странах.

"По-моему, фермеры не сдержали своих эмоций, но стоит помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег. Я сторонник диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем", - заявил Секерский.

Он также отметил, что реакция украинской стороны была слишком эмоциональной. И добавил, что польские фермеры помогали Украине и хотят и дальше это делать. Однако они выступают против олигархов.

Напомним, появилось видео, как польские фермеры срезают замки на украинских зерновозах, чтобы из них высыпалась пшеница.

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.