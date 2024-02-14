Украинские перевозчики анонсировали зеркальную акцию протеста для польских коллег, которые ездят в Украину.

Завтра, 15 февраля, в 09:00 они проведут протест со стороны украинской таможни возле КПП "Ягодин-Дорогуск".

"После подачи заявления о проведении акции ни одно из государственных учреждений, в которые обращались, не выразило никаких претензий и запретов. Кто хочет принять участие в акции, ждём завтра в 09:00 в посёлке Старовойтов, улица Пограничников, 6", - заявили украинские перевозчики.

Сообщается, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" не будет блокирован.

Напомним, польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также железнодорожные узлы и порты. Было объявлено о начале всеобщей 30-дневной забастовки, в рамках которой планируется блокировать все восемь автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Начать перекрытие всех КПП поляки намерены 20 февраля.

Ранее в Польше объявили о планах ужесточить контроль на границе с Украиной. Также польская сторона собирается активизировать проверки товаров, которые едут из Украины.