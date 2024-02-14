Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский заявил, что мэр Львова Андрей Садовой часто говорит на "бандеровском языке, который не должен использоваться в Украине". И предложил ему "выпить стакан воды, прежде чем что-то сказать".

Об этом сообщает Polsat News.

Садовой ранее назвал польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно на границе, "пророссийскими провокаторами".

"Не секрет, что этот миф о национальном самосознании до сих пор актуален среди многих украинцев", - прокомментировал Згожельский, добавив, что "на территории Украины - крайности".

Также вице-спикер Сейма призвал замминистра экономики Тараса Качку "умерить свои высказывания", потому что он встал на путь к тому, чтобы "испортить хорошие отношения".

Качка требовал от поляков прекратить протесты.

"Иначе завтра Рафал Меклер (лидер польских фермеров - Ред.) и его банда начнут убивать украинцев, потому что они украинцы. К сожалению, это не спекуляции. Месяц назад Польша вспомнила об убийстве президента Гданьска из-за политической ненависти", - заявил Качка.

Напомним, польские фермеры высыпали на землю зерно из фур, шедших из Украины. Как рассказали украинские водители, поляки срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается "по тонны три зерна".

Вчера профсоюз "Солидарность" заявил, что польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также ж/д узлы и порты. Начать перекрытие всех КПП планируется 20 февраля.