Чтобы исключить возможную блокаду пунктов пропуска на украинско-польской границе, правительство Польши внесло пограничную инфраструктуру в перечень критической.

Об этом сообщил на брифинге уполномоченный польского правительства по вопросам сотрудничества с Украиной, председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль.

"Правительство ввело правила, связанные с критической инфраструктурой, что немного ограничило неудобства, связанные с протестами", - заявил Коваль.

Он считает, что масштабы прошлогодних протестов "не сопоставимы со столь значительным напряжением на этот счет, особенно с украинской стороны".

При этом Коваль считает очевидным, что в Польше и других странах Евросоюза фермеры и дальше будут искать возможности для организации протестов, которые станут чувствительны для власти. С другой стороны, власти будут стараться ограничить акции в рамках закона.

Также он добавил, что протесты на польско-украинской границе проходили в прошлом году, а в этом никаких проблем на границе между Польшей и Украиной нет.

Мы не раз сообщали о блокаде КПП на границе и протестах фермеров. Так, в ноябре польские фермеры заблокировали движение украинских грузовиков у КПП "Медыка - Шегини".

Протесты и блокировки происходили и весной. Фермеры требовали у правительства Польши приостановить транзит украинской сельхозпродукции, импорт которой ранее был запрещен.