80 лет назад была разгромлена нацистская Германия и закончена Вторая мировая война в Европе.

"Страна" за последние годы неоднократно публиковала подробные исторические реконструкции событий той войны.

Сейчас же мы представляем подборку 15 крупнейших битв войны, которые определили ее ход и конечный исход.

Отметим, что мы брали только европейский и африканский театр военных действий - там где непосредственно шла война с Германией.

Во Второй мировой войне был еще один театр - азиатско-тихоокеанский. Там где шла война с Японией. Но она закончилась не в мае, а в сентябре 1945-го. А потому о ней мы расскажем позже отдельно.

1. Разгром Польши (операция "Вайс", 1-14 сентября 1939)

Польские артиллеристы на позиции у противотанковых пушек

Хотя формально "польская кампания" германского вермахта длилась до 6 октября, Польша как реальная боевая сила перестала существовать спустя две недели после начала войны: уже 14 сентября немцы полностью окружили Варшаву. С этого момента речь шла лишь о попытках польского руководства и вооруженных сил прорваться в нейтральную Румынию.

Главное значение этой битвы – ликвидация немцами второго (восточного) фронта, что дало возможность перебросить основные силы на запад против Франции.

Часто одной из причин быстрого поражения Польши называют наступление на нее с востока Красной армии, которая заняла территории Западной Украины и Беларуси. Однако оно началось уже после того, как поляки были де-факто разбиты (17 сентября).

Куда большую роль в разгроме Польши сыграла неспособность (или нежелание) Франции и Британии организовать наступление в первые дни войны на западном фронте, чтобы отвлечь на себя немецкие силы и помочь польскому союзнику. Но для них быстрый разгром поляков также стал неожиданностью, потому что они готовились взять Германию измором в позиционной войне наподобие Первой мировой.

2. Разгром Франции (операция "Гельб", май-июнь 1940)

Немецкие войска входят в Париж в 1940 году

Быстрый разгром и капитуляция Франции (которая до того считалась державой с одной из сильнейших армий в мире) имели глобальное значение для всего последующего хода Второй мировой войны, поскольку установил полное господство Третьего Рейха в континентальной Европе.

Это поломало "генеральный план" Сталина, исходя из которого он в августе 1939 года пошел на заключение пакта о ненападении с Гитлером. Сталин, имея перед глазами опыт Первой мировой войны, рассчитывал, что и нынешняя война также будет долгой позиционной бойней. И со временем, когда немцы сильно истощат свои силы в войне с Францией, ударить по ним с востока, добившись быстрой победы "малой кровью и на чужой территории".

Но разгром Франции произошел слишком быстро для того, чтобы Сталин мог как-то успеть вмешаться. С тех пор нападение Германии на СССР стало неизбежным. Был лишь вопрос в том, что в первую очередь сделает Гитлер – попытается захватить Британию или же начнет войну против Советского Союза.

И одну из важных ролей в определении этого выбора сыграла следующая битва – битва за Британию.

Подробнее о разгроме Франции можно прочитать здесь.

3. Битва за Британию (10 июля – 30 октября 1940)

Наблюдатель на крыше в Лондоне

Речь идет не о классической битве, а о противостоянии немецких и британских авиации и ПВО. Фактически была выиграна британцами, так как ВВС Германии (люфтваффе) не смогли выполнить задачу по выводу Британии из войны путем массированных бомбардировок.

Правда, если бы Гитлер продолжал атаки высокой интенсивности и далее, то, скорее всего, господство в воздухе он бы приобрел – военно-промышленный потенциал Германии и захваченных ею стран Европы был тогда намного мощнее британского. Это отчасти в своих мемуарах признавал и Черчилль, который писал, что если бы немцы последовательно наращивали силу ударов, то могли бы достичь успеха.

Однако сильное сопротивление британцев стало одним из факторов, почему Гитлер решил переключить свое внимание на восток. Тем более что после войны СССР и Финляндии немцы сделали вывод (неверный, как потом выяснилось) о крайней слабости Красной армии (подробно о финской войне читайте здесь).

Позднее, уже после войны, известный гитлеровский диверсант Отто Скорцени, выдвинул конспирологическую теорию, что решение Гитлера напасть сначала не на Британию, а на СССР стало следствием заговора генералитета Вермахта и военной разведки "Абвера", которые не любили нацистов и видели в британцах своих потенциальных союзников. А потому, по версии Скорцени, давали Гитлеру завышенные оценки потенциала Британии и заниженные - потенциала Красной армии.

Но история не знает сослагательного наклонения. Гитлер решил напасть на СССР, а не пытаться захватить Британские острова и, повторимся, воздушная битва за Британию сыграла важную роль в том, что именно такое решение было принято.

4. Операция "Барбаросса" - вторжение в Советский Союз (лето 1941)

Начало операции "Барбаросса"

Самая противоречивая по своим результатам операция в истории войны.

С одной стороны, за первый месяц после нападения на СССР Вермахт нанес тяжелейшие потери Красной армии, уничтожил большую часть ВВС, захватил огромные территории. С другой стороны, уже в августе из-за сильного сопротивления и контрударов Красной армии план "Барбаросса" рухнул и немцы не смогли достичь поставленных им целей - за 2-3 месяца взять Москву и выйти на линию Астрахань-Архангельск. Сказалась колоссальная недооценка как боеспособности советских войск, так и воли народа к сопротивлению, а также в целом потенциала Советского Союза.

При этом результаты гитлеровской армии могли быть еще скромнее. Вопреки распространенному мнению, что в первые недели войны Красная армия была разгромлена на всех фронтах, на самом деле оборона на большинстве фронтов (Северо-Западном, Юго-Западном, Южном) не посыпалась и была довольно упорной. И лишь катастрофа Западного фронта Красной армии, которая была обусловлена слабостью командования и недостатком сил на этом направлении, позволила немцам осуществить глубокий прорыв на советскую территорию, что побудило Красную армию отступать и на других фронтах.

Подробнее о нападении Гитлера на СССР читайте здесь.

5. Битва под Москвой (30 сентября 1941 – 7 января 1942)

Советские танки Т-26 проезжают по деревенской улице 10 октября 1941 года

Первое глобальное поражение Третьего Рейха во Второй мировой. Имело огромное психологическое значение, поскольку впервые немцы не выполнили тактическую задачу и потеряли завоеванные территории. К тому же символизм не взятой Гитлером столицы противника стал для всего мира доказательством того, что СССР может победить в этой войне.

Во многом это было предопределен двумя факторами.

Во-первых, провалом операции "Барбаросса", из-за чего немцам пришлось с "колес" переписывать все военные планы, что не могло не сказаться на подготовке наступления.

Во-вторых, решением Японии напасть на США. Для командования Красной армии стало понятно, что японцы на советский Дальний Восток не пойдут, а потому оно смогло перебросить оттуда силы на защиту Москвы.

В любом случае после победы под Москвой СССР получил возможность оправиться от первого удара и подготовиться к длительной войне, которая для Германии не сулила ничего хорошего. Особенно с учетом того, что в войну как раз в декабре 1941 года вступили и США.

6. Харьковский котел (12-28 мая 1942)

Колонна советских военнопленных идет по Харькову

Стал следствием переоценки военным и политическим руководством СССР собственной готовности совершить полный перелом в ходе германо-советской войны.

Под воздействием успеха под Москвой оно решило провести глобальную операцию по разгрому Вермахта на южном участке фронта, однако сил хватило только для локальной Барвенковско-Лозовской операции, в результате которой юго-восточнее Харькова образовался выступ.

Немцам удалось "срезать" этот выступ и уничтожить в котле две советские армии. На восточном фланге котла в обороне советских войск образовалась дыра, которая предопределила весь ход военных событий ближайших месяцев: она позволила вермахту практически беспрепятственно наступать и за полтора месяца дойти до Сталинграда и предгорий Кавказа. И СССР, как и год назад, вновь оказался в критической ситуации.

Подробнее о харьковском котле читайте здесь.

7. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943)

Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс сдается в плен в Сталинграде 31 января 1943 года

Считается переломным моментом всей войны, поскольку именно после нее весь мир окончательно поверил в победу Советского Союза и антигитлеровской коалиции.

Закончилась катастрофой для Вермахта и его союзников, которые потеряли в сталинградском котле пять армий. Образовавшаяся дыра в немецкой обороне позволила теперь уже Красной армии беспрепятственно наступать и за месяц вернуться приблизительно на те же позиции, которые она имела до харьковского котла.

Однако эта битва еще не означала разгрома Вермахта. Он оставался мощной силой и удерживал весь остальной фронт. Окончательный перелом произошел лишь в 1943 году в ходе двух крупнейших битв – Курской и форсирования Днепра. Но о них мы расскажем ниже.

8. Битва при Эль-Аламейне (23 октября – 5 ноября 1942)

Командующий британскими войсками Бернард Монтгомери наблюдает за продвижением своих войск в ноябре 1942 года

Разгром британцами немецко-итальянских войск, наступавших на Египет. Предопределила поражение Германии и Италии на африканском театре военных действий.

Считается, что в войне с Гитлером этот ТВД был второстепенным. Однако битва под Эль-Аламейном все ж таки имела серьезное значение – не позволила немцам захватить Египет и Суэцкий канал и пойти далее на Ближний Восток. Если бы туда дошел Вермахт, то арабы, Турция и Иран могли бы перейти на сторону Гитлера (тем более что на Ближнем Востоке были сильны антибританские и прогерманские настроения), что угрожало открытием против СССР второго фронта с юга.

Кроме того, сражение при Эль-Аламейне создало предпосылки для полного разгрома немцев и итальянцев в Африке, где союзники создали затем базу для будущей высадки в Италии.

9. Курская битва (5 июля – 23 августа 1943)

Советская пехота на марше. Курская битва, 1943 год

Разгром немецких войск Красной армии. Эта победа обозначила окончательную потерю Вермахтом инициативы на Восточном фронте и уничтожение его наступательного потенциала.

Подробнее о Курской битве читайте здесь.

10. Высадка союзников в Италии (3-17 сентября 1943)

Войска союзников высаживаются на побережье Салерно под артиллерийским обстрелом. Сентябрь 1943г.

Имела большое символическое значение, так как войска антигитлеровской коалиции впервые с мая 1940-го появились в Западной Европе. Также она вывела из войны Италию – пусть и слабого, но союзника Германии. Однако в чисто военном отношении имела не столь большое значение, так как привела лишь к переброске небольших немецких сил на Апеннинский полуостров. Немцам для стабилизации фронта здесь не понадобилось много войск из-за узости "итальянского сапога" и – соответственно – небольшой линии боевого соприкосновения с союзниками.

11. Форсирование Днепра (24 августа – 23 декабря 1943)

Советские солдаты готовят плоты и лодки к переправе через Днепр

В истории считается менее важным событием, чем битва под Москвой, Сталинградская или Курская битвы, хотя ее стратегическое значение, пожалуй, более весомо. После серии тяжелых поражений Германии оставались лишь два варианта развития событий: либо полная капитуляция Третьего Рейха, либо стабилизация фронта по какому-либо рубежу, на котором можно создать непреодолимую оборону, опираясь на которую Гитлер мог бы выторговывать условия мира без капитуляции, сея рознь между СССР и западными союзниками.

Единственным возможным рубежом для такого варианта являлся как раз Днепр. И, если бы Вермахту удалось удержать весь правый берег этой реки до декабря 1943-го, Гитлер получил бы возможность в течение зимы создать тот самый "Восточный вал", о котором его пропаганда заговорила после Курской битвы.

Однако Красная армия в ходе осеннего наступления сумела, пусть и ценой немалых жертв, взять Киев и образовать плацдарм на правобережье Днепра, что разрушило все планы строительства "Восточного вала".

Именно тогда, в ноябре 1943 года, стало ясно, что у Второй мировой есть лишь один сценарий финала – капитуляция Третьего Рейха. Это привело к целой цепочки событий – в том числе и ускорило открытие второго фронта.

Подробнее о форсировании Днепра читайте здесь.

12. Высадка союзников в Нормандии (открытие второго фронта, 6 июня 1944)

Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж «Омаха». Утро 6 июня 1944 года

К моменту начала этой операции коренной перелом в войне уже произошел, но открытие второго фронта значительно ускорило ее окончание. Также она предопределила тот факт, что почти всю Западную Европу взяли под контроль американо-британские войска, а не Красная армия. Что уже после войны позволило американцам сформировать на континенте западный блок стран для противостояния СССР.

Подробнее об открытии второго фронта читайте здесь.

13. Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944)

Колонна 9-й армии вермахта, разгромленная ударом с воздуха неподалёку от Бобруйска.

Самая блестящая победа Красной армии и самое тяжелое поражение Вермахта. Правда, в "сталинградском котле" Германия и ее союзники потеряли больше войск, чем немецкая армия в Беларуси, но в той битве и советские потери были высокими. Операция "Багратион" стала первым и единственным сражением, в котором безвозвратные потери Вермахта оказались в два раза больше, чем у Красной армии. При этом к лету 1944 года Германия лишилась почти всех своих союзников, и ее собственный человеческий потенциал уже не мог восполнить дыру, образовавшуюся после белорусской операции советских войск. Операция "Багратион", как и проходившая немного ранее высадка в Нормандии, значительно ускорила разгром Германии.

14. Наступление Германии в Арденнах (16 декабря 1944 – 29 января 1945)

Немецкая штурмовая самоходка StuG III ausf G, во время Арденнского наступления, 1944

Последний локальный успех германской армии. Поскольку уже было очевидно, что поражение Третьего Рейха неизбежно, наступление в бельгийских Арденнах имело не военную, а политическую цель – доказать западным союзникам, что Вермахт все еще представляет собой серьезную военную силу, и убедить их в необходимости перемирия совместного противостояния Красной армии.

Британско-американские войска, в течение полугода не сталкивавшиеся с серьезным сопротивлением немцев, не ожидали с их стороны наступательных действий, и в результате вермахт прорвал фронт союзников, захватив 30 тысяч пленных.

Не будь Восточного фронта, возможно, Гитлеру удалось бы ликвидировать Западный, но уже в начале января советские войска начали наступление в районе Будапешта, и немцам пришлось остановить свое наступление, чтобы перебросить часть сил на восток.

В результате наступление в Арденнах не достигло своих целей. Однако оно задержало наступление американо-британских войск на Германию на 6 недель и, во-многом, предопределило тот факт, что Берлин взяли советские войска.

15. Битва за Берлин (24 апреля – 2 мая 1945)

Знамя Победы над рейхстагом. Фото Евгения Халдея. 2 мая 1945

Финальная точка войны. Взятие столицы Рейха.

Давно уже идут, правда, споры, нужно ли Берлин было брать штурмом или же достаточно было его окружить, чтоб уменьшить потери (в ходе боев за Берлин погибло 80 тысяч советских солдат). Однако, для окружения такого огромного города потребовалось также немало сил. Кроме того, на осадном положении столица Германии могла держаться недели и даже месяцы. Тем более, что там находился бы Гитлер. И война бы закончилась точно не в мае 1945-го.

Кроме того для Сталина, который принимал решение о штурме Берлина, была важен вопрос скорости, с которой город падет, так как это прямо влияло на послевоенные расклады в Европе, а также на отношения с союзниками, которые становились все более непростыми.

Штурм Берлина был завершен 2 мая. Гитлер покончил жизнь самоубийством и уже через неделю Германия капитулировала.