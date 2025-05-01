В польском городе Бяла-Подляска сторонник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна снял с мэрии флаг Украины во время митинга в поддержку политика.

Видеоролик с инцидентом распространяют местные СМИ и пользователи соцсетей.

По данным прессы, флаг висел на здании с февраля 2022.

На опубликованных кадрах можно заметить, как мужчина под аплодисменты толпы и крики "Это Польша!" снял флаг Украины и передал его самому Брауну.

Как пишет пресса, на митинге Браун говорил, что украинскому флагу не место на здании мэрии польского города, поскольку там не Украина, и флаг передадут в ближайшее украинское консульство.

Затем Браун взял на себя ответственность за инцидент.

"Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность", – заявил Браун.

На произошедшее отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он назвал это сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

"Давайте противодействовать подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время продолжающейся грубой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность", - написал посол Украины в Х.

В настоящее время полиция Польши проводит расследование происшествия, а местные власти осудили действия помощника, назвав их "нападением на административное здание".

Напомним, что в 2023 году Брауна выгнали из Сейма Польши за то, что он огнетушителем затушил свечи на меноре.

Ранее мы писали о том, что среди поляков ширятся негативное отношение к украинцам: две трети граждан страны выступают за отправку военнообязанных украинцев на родину.