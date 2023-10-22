В Белгороде РФ местная жительница возмутилась тем, что синее одеяло сушилось на желтом балконе. Она увидела в таком цветовом сочетании флаг Украины.

Об этом сообщают российские издания и Telegram-каналы.

Женщина обратилась с жалобой в Управление региональной безопасности и опубликовала гневный пост в аккаунте ведомства в соцсетях.

"Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме, флаг враждующей с нами страны, надо принять меры, наши люди гибнут, а тут такое", - написала она.

Через несколько минут ей ответили: "Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области".

Еще через полчаса жительнице Белгорода сообщили, что одеяло с балкона сняли. Ждет ли владельца квартиры штраф, не сообщается.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ вывесили украинский флаг.

А в российском Краснодаре решили провести работу со всеми местными караоке-клубами из‑за того, что в одном из них посетители спели песню украинской исполнительницы Верки Сердючки (персонажа Андрея Данилко) "Гуляночка", также известную под названием "Ще не вмерла Украина".