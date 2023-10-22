Жительница Белгорода пожаловалась в органы безопасности на одеяло на балконе. Их цвета напомнили флаг Украины
В Белгороде РФ местная жительница возмутилась тем, что синее одеяло сушилось на желтом балконе. Она увидела в таком цветовом сочетании флаг Украины.
Об этом сообщают российские издания и Telegram-каналы.
Женщина обратилась с жалобой в Управление региональной безопасности и опубликовала гневный пост в аккаунте ведомства в соцсетях.
"Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме, флаг враждующей с нами страны, надо принять меры, наши люди гибнут, а тут такое", - написала она.
Через несколько минут ей ответили: "Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области".
Еще через полчаса жительнице Белгорода сообщили, что одеяло с балкона сняли. Ждет ли владельца квартиры штраф, не сообщается.
Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ вывесили украинский флаг.
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