Саммиты Евросоюз – США и Евросоюз – Украина не будут проводить в Польше, как планировалось ранее.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в соцсети Х его канцелярия.

Заявление президента было сделано на заседании Совета нацбезопасности Польши.

"Я сожалею, что саммиты ЕС – США и ЕС – Украина в Польше были упразднены", – сказал Дуда.

Как сообщает канцелярия президента, заседание Совета нацбезопасности Польши состоялось в связи с "началом мирного процесса", цель которого – завершить войну в Украине.

Напомним, недавно Дуда заявил, что ожидает, что Штаты будут активно способствовать завершению войны в Украине.

Также мы писали, что председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, ранее выступавший за отправку польских военных в Украину, изменил свое мнение на противоположное, сославшись на смену настроений в польском обществе.

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