Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, ранее выступавший за отправку польских военных в Украину, изменил свое мнение на противоположное, сославшись на смену настроений в польском обществе.

Об этом сообщает издание Polsat.

В этой же статье издание привело слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о том, что "ни одна страна, граничащая с РФ, не должна посылать войска в Украину".

"Польша определённо не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это ясно заявить. У нас есть и другие задачи", – сказал министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что США не будут сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

"Нет абсолютно никаких американских намерений снижать активность в нашей части Европы. Особенно в плане безопасности, чтобы сократить количество американских солдат", – сказал Дуда на пресс-конференции в Варшаве.

Польский лидер отметил, что знает президента США Дональда Трампа как решительного и эффективного человека, поэтому ожидает, что Штаты будут активно способствовать завершению российско-украинского конфликта.