В политических кругах можно услышать версию, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин уже давно проговорили между собой "сделку" об Украине и все ныне происходящее – это их согласованные действия.



Сначала Трамп жестким давлением заставил президента Украины Владимира Зеленского и европейцев согласиться с идеей прекращения огня.



Затем изображал давление на Путина, чтобы показать "сильную позицию".



Затем игру попытались поломать Зеленский и европейцы, выдвинув ультиматум Путину с требованием заключить 30-дневное перемирие, после чего согласие на него для Кремля означало бы "потерю лица".



Затем Трамп этот ультиматум фактически обнулил, заставив Зеленского принять условие Путина о прямых переговорах, а потом и заявил о желании поговорить лично с Путиным (и в таком случае согласие президента РФ на прекращение огня по линии фронта уже не будет выглядеть как выполнение ультиматума).



Наконец, венцом процесса должна стать сама "мирная сделка", заключенная на встрече (или сразу после) Трампа и Путина – перемирие по линии фронта и многие бонусы для России от США, и, возможно, для США от России. При этом Вашингтон скажет, что и Кремлю пришлось пойти на "болезненные уступки" - отказаться от требования вывести украинские войска со всей территории четырех областей.



Судя по этой версии, развязка должна быть близка – уже в понедельник Трамп хочет поговорить с Путиным.



Однако, вчера из Вашингтона и Москвы прозвучало два заявления, которые показывают, что между сторонами еще далеко не все проговорено, и успех предстоящих переговоров не гарантирован.



Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае отказа Москвы принять предложение о прекращении огня, против РФ будут введены жесткие санкции.



А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал понять, что если это произойдет, то может начаться ядерная война между Россией и НАТО: "мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению военных действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками".



Впрочем, на то, что требования России по завершению войны выходят далеко за те версии "мирного плана Трампа", которые были опубликованы в СМИ, пишут в последнее время многие.



Напомним, план этот подразумевал остановку огня по линии фронта, отказ от принятия Украины в НАТО, официальное признание США Крыма, снятие американских санкций с РФ, передачу под контроль Вашингтона Запорожской АЭС. При этом СМИ писали и о еще одном плане из 22 пунктов, который подготовили США, европейцы и Киев, и который должен был представить спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф Путину, но тот отказался его принять. Содержание этих 22-х пунктов неизвестно, но не исключено, что они могут отличаться от ранее обнародованного "мирного плана" Трампа в сторону ухудшений условий для России.



Что касается условий РФ, то вчера целый ряд западных медиа опубликовали требования, которые, как утверждается, россияне сообщили украинской делегации на переговорах в пятницу:

нейтральная Украина аналогично модели нейтралитета Австрии – никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле;

отсутствие репараций – взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной;

права русскоязычных – Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец "националистической пропаганде";

Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на пять регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым) и не противодействовать в действиях по их международному признанию;

украинские войска должны выйти со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, сегодня в российских телеграм-каналах распространяется заявление Путина о том, что для завершения войны нужно устранить "первопричины конфликта" (которыми в Москве считают антироссийский курс Киева и намерения вступить в НАТО), а также "защитить права русскоязычного населения Украины". То есть Путин дал понять, что тема изменений во внутренней и внешней политике Украины остается для него одним из ключевых условий.

Другими условиями РФ в разное время называли ограничение численности ВСУ (но, что характерно, в перечне "стамбульских" требований РФ этого условия нет), снятие санкций, освобождение заключенных в Украине по "политическим" статьям, прекращение мобилизации и поставок оружия, отставка Зеленского.



Все российские условия можно разделить на три типа.



Первый – те, выполнение которых зависит только от США. Это, например, признание российского статуса захваченных территорий, прекращение поставок оружия и снятие американских санкций. Эти условия Трамп может выполнить без особого труда, если захочет.



Второй – то, что зависит от ЕС. Это снятие европейских санкций, прекращение поставок оружия, а также блокирование членства Украины в НАТО через соответствующее решение саммита Альянса. Европейцы уже неоднократно заявляли, что не намерены это все делать. Однако, учитывая их огромную зависимость от США в сфере безопасности, если Трамп надавит, то Европа может согласиться.

Третий – то, что зависит от Украины. Это все остальные условия, на часть из которых Киев, теоретически, может согласиться, если очень сильно надавят США. К таковым можно отнести отказ от репараций и взаимных претензий, защита прав русского языка и УПЦ, освобождение заключённых по "политическим" статьям, нейтральный статус. И даже признание российскими захваченных территорий. То есть принятие модели отношений Финляндии и СССР после Второй мировой войны.



Но есть условия, на которые Киев не пойдет даже под очень сильным давлением. По крайней мере, при нынешней ситуации на линии фронта. К ним относятся ограничения ВСУ и вывод украинских войск из четырех областей.



Что касается ухода Зеленского с поста президента, то это условие выполнимо только при скоординированном и очень жестком давлении США и ЕС, а также внутри Украины.



Другими словами, если Путин будет настаивать в переговорах с Трампом на одном из невыполнимых пунктов, никакой сделки не будет. Потому что Трамп, даже если захочет (а пока нет признаков, что он этого захочет), не сможет добиться выполнения данных условий.



Исходя из всего этого можно прогнозировать пять дальнейших сценариев.

Путин снимает невыполнимые и трудновыполнимые требования, обменяв их на согласие Трампа пойти на часть выполнимых условий. После чего война останавливается по линии фронта и заключается "мирная сделка". Путин не снимает невыполнимые требования, Трамп приходит в ярость и дает отмашку на введение жесточайших санкций против РФ и прочие меры давления. Этот вариант чреват резкой эскалацией и по войне в Украине, и в отношениях между РФ и США (напомним о намеках Медведева). После этого, впрочем, стороны, подойдя к краю ядерной пропасти, могут сесть и договориться. Но могут и не успеть этого сделать. Путин не снимает невыполнимые требования, но Трамп, чтобы не закрывать дверь для диалога, новых санкций не вводит, но и продолжает при этом военные поставки Украине (за деньги или в счет взноса в Фонд по сырьевой сделке). При таком варианте к переговорам могут вернуться через какое-то время. Но условия завершения войны тогда могут быть уже совсем другие, в зависимости от ситуации на фронте, а также от внутреннего состояния, в котором будут находиться Украина, Россия и Запад. Путин не снимает невыполнимые требования по Украине, однако договаривается с Трампом по каким-то другим вопросам в обмен на полное прекращение американской военной поддержки Украины. Киев продолжает войну при помощи Европы, но положение ВСУ ухудшится. По одной из версий, именно это и является основной целью Путина в переговорах с Трампом. Трамп и Путин договариваются об условиях перемрия, но Зеленский отказывается от прекращения огня. Вариант маловероятный, так как грозит Киеву катастрофическими последствиями (полный разрыв с Вашингтоном), но на 100% исключать его нельзя.

Так или иначе, ситуация подходит, похоже, к критической развязке. В каком направлении далее пойдут события - к завершению войны или к эскалации - узнаем, возможно, уже завтра вечером. Разговор Трампа и Путина намечен на 17.00 по киевскому времени.