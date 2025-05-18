Конгресс США примет закон о санкциях против России, если не будет прогресса в переговорах по Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Clash Report.

"Мы проинформировали россиян, что Конгресс примет закон о санкциях, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине", - сообщил госсекретарь США.

Он добавил, что Белый дом не сможет остановить или контролировать процесс принятия закона.

Ранее в Сенат был внесён законопроект республиканца Линдси Грэма, который предусматривает пошлины в 500% против стран, которые покупают российскую нефть.

Напомним, Рубио вчера говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и требовал прекращения огня. А президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, поговорит по телефону с Владимиром Путиным, а потом с президентом Украины Владимиром Зеленским. А после – вместе с президентом Зеленским – с представителями НАТО.

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