Россия готовит документ со своими требованиями по прекращению огня в Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга в Риме по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на обсуждение было вынесено "несколько вещей".

"Он объяснил мне, что будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам. Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам", - сообщил Рубио.

Напомним, днем ранее госсекретарь США позвонил Лаврову, с которым обсуждал продолжение российско-американских контактов.

Также он заявил, что Конгресс США примет закон о санкциях против России, если не будет прогресса в переговорах по Украине.

Ранее американский президент Дональд Трамп вчера заявил, что в понедельник 19 мая намерен позвонить Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.