Россияне полностью игнорируют предложение о прекращении огня с 12 мая и продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта.

Об этом написал глава МИД Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х.

"Они продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта. Москва упускает еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России — продлить войну", - написал министр.

При этом Сибига отметил, что Украина, наоборот, "прилагает все усилия, чтобы положить конец войне и дать шанс дипломатии".

По его словам, в настоящее время Киев скоординировал следующие шаги, контакты и усилия на эту неделю и далее.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину 108 беспилотниками разных типов. Под ударом были Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Ранее Путин заявил, что готов договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной.

Война в Украине идет 1174-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 мая 2025 года в обновляемом онлайне.