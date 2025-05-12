Судя по нынешней ночи, Россия отвергла "перемирие с понедельника", которого в субботу потребовали президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских стран.

По Украине ночью запускались "Шахеды", в разных регионах страны звучали взрывы (Россия об аналогичных налетах со стороны Украины не заявляла). ВСУ говорят о налете 108 дронов разных типов. Пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Напомним, что в ходе предыдущего перемирия с 8 по 10 мая дальнобойных ударов по Украине и России практически не было.

В субботу Путин фактически отверг требование Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска о 30-дневной остановке огня с понедельника. Он обвинил Украину в нарушении предыдущих перемирий и предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле.

Зеленский сперва заявил, что переговоры могут быть только после согласия РФ на 30-дневное перемирие. Но затем Трамп сказал, что Украина должна "немедленно" согласиться на переговоры в Турции, после чего Зеленский сообщил, что лично поедет в Стамбул.