Китай сделал официальное заявление по поводу своей поддержки предложенного Украиной и Европой 30-дневного перемирия.

Его приводит украинское агентство "Укринформ".

У спикера МИД КНР Линь Цзяня спросили, поддерживает ли Пекин месячное перемирие.

Как написано в материале агентства, "Китай поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование украинского кризиса, в том числе предложенное Украиной и ее европейскими партнерами и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня. "Укринформ" приводит следующие словам Линь Цзяня: "Что касается украинского кризиса, позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира. Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из кризиса являются диалог и переговоры".

По словам спикера МИД КНР, в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования конфликта. Также он сказал, что Пекин готов "сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении кризиса и достижении долгосрочного мира".

Между тем российские СМИ, чьи сотрудники присутствовали на брифинге спикера МИД КНР, утверждают, что он не говорил о поддержке Китаем 30-дневного прекращения огня.

По версии российских СМИ, его на соответствующий вопрос звучал так: "Что касается украинского кризиса, позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира. В Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования кризиса. Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из кризиса является диалог и переговоры. Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении кризиса и достижении долгосрочного мира".

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп написал, что Украина должна немедленно согласиться на прямые переговоры, которые предложила провести Россия. Владимир Зеленский после этого дважды заявил, что лично поедет в Стамбул на переговоры и позвал туда Владимира Путина. В Кремле пока не сообщали, приедет ли президент РФ.

Подробнее о том, что происходит с мирными переговорами, мы писали в отдельном материале.