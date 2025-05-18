Владимир Путин назвал результат войны против Украины, который устроил бы РФ. Об этом он заявил во время интервью.

По его словам, у России "достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом".

"Этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", - заявил Путин.

Напомним, в настоящее время на Западе добиваются от Кремля согласия на остановку огня. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что свои предложения по этому поводу Москва внесет в ближайшее время.

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях позвонить в понедельник Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.