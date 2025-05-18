Путин назвал результат войны против Украины, который устроил бы РФ
Владимир Путин назвал результат войны против Украины, который устроил бы РФ. Об этом он заявил во время интервью.
По его словам, у России "достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом".
"Этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", - заявил Путин.
Напомним, в настоящее время на Западе добиваются от Кремля согласия на остановку огня. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что свои предложения по этому поводу Москва внесет в ближайшее время.
Американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях позвонить в понедельник Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.