Российские войска продвинулись возле Лобкового, Березовки и Александрополя - Deep State
Российские войска продвинулись возле Лобкового в Запорожской области, около Березовки и Александрополя в Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.
Березовка и Александрополь являются участком фронта между Покровском и Торецком.
Также в министерстве обороны РФ заявляют о захвате села Богатырь на западе от Курахово.
Российские военные паблики еще вчера обозначали село Богатырь как захваченное и публиковали оттуда видео с присутствием военных РФ.
Украина этого не подтверждала. На карте Deep State Богатырь находится частично в серой зоне, частично - под контролем ВСУ.
Богатырь является важным узлом обороны ВСУ на пути в Днепропетровскую область, к которой в настоящее время пытаются пробиться российские войска.
Накануне мы писали, что российские войска продвинулись к югу от Богатыря и к Миролюбовке в районе Мирнограда в Донецкой области.
Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
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