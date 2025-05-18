Российские войска продвинулись возле Лобкового в Запорожской области, около Березовки и Александрополя в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Березовка и Александрополь являются участком фронта между Покровском и Торецком.

Также в министерстве обороны РФ заявляют о захвате села Богатырь на западе от Курахово.

Российские военные паблики еще вчера обозначали село Богатырь как захваченное и публиковали оттуда видео с присутствием военных РФ.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State Богатырь находится частично в серой зоне, частично - под контролем ВСУ.

Богатырь является важным узлом обороны ВСУ на пути в Днепропетровскую область, к которой в настоящее время пытаются пробиться российские войска.

Накануне мы писали, что российские войска продвинулись к югу от Богатыря и к Миролюбовке в районе Мирнограда в Донецкой области.

Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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