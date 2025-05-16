Армия РФ существенно продвинулась к югу от Богатыря Донецкой области, который находится на трассе из Константинополя на Запорожье.

Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

При этом в самом Богатыре присутствие РФ на востоке села уменьшилось.

Напомним, украинские военные писали, что РФ уже захватила Богатырь.

Также россияне продвинулись в Новоалександровке, что около границы с Днепропетровской областью.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, главное направление - Сумское, там наступают 67 тысяч российских военных. DS заявляет о потере села Новое на Лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле назначен министр обороны Рустем Умеров.

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