Армия РФ существенно продвинулась к югу от Богатыря - Deep State
Армия РФ существенно продвинулась к югу от Богатыря Донецкой области, который находится на трассе из Константинополя на Запорожье.
Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.
При этом в самом Богатыре присутствие РФ на востоке села уменьшилось.
Напомним, украинские военные писали, что РФ уже захватила Богатырь.
Также россияне продвинулись в Новоалександровке, что около границы с Днепропетровской областью.
Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, главное направление - Сумское, там наступают 67 тысяч российских военных. DS заявляет о потере села Новое на Лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле назначен министр обороны Рустем Умеров.
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