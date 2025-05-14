Российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда под Константиновкой в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По данным паблика, россияне захватили часть села Малиновка. Украинский военный с позывным Мучной пишет, что потеряно все село.

Также войска РФ контролируют большую часть села Богатырь на Новопавловском направлении (о значении села мы писали в отдельном материале) и продвинулись к западу от Великой Новосёлки, в районе Зелёного Поля.

Ранее Deep State сообщал, что в нескольких местах идут бои на трассе Покровск - Константиновка.

Между тем газета The Financial Times со ссылкой на ГУР сообщает, что Россия серьезно готовится к масштабному наступлению и перебрасывает силы в ключевые точки на линии фронта.

Война в Украине идет 1176-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.