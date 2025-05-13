Россия серьезно готовится к масштабному наступлению и перебрасывает силы в ключевые точки на линии фронта.

Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя, вместо того чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что армия РФ приблизилась к границе Днепропетровской области, в некоторых населенных пунктах объявили эвакуацию.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись к югу от Константиновки и ускорили наступление на Новопавловском направлении. По данным карты Deep State, на трассе между Покровском и Константиновкой в нескольких местах идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате села Котляровка, которое находится вблизи границ Днепропетровской области.

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