Российские войска продвинулись к югу от Богатыря и к Миролюбовке в районе Мирнограда в Донецкой области.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

В последнем случае на карте отражено, как российская армия подходит к селу Новоэкономическое с двух направлений, пытаясь создать мешок в районе Елизаветовки.

Напомним, накануне сообщалось, что россияне существенно продвинулись к югу от Богатыря.

При этом в восточной части этого населённого пункта концентрация сил противника уменьшилась.

Ранее украинские военные писали, что РФ уже захватила Богатырь.

Между тем война в Украине продолжается 1179-й день. Последние новости с главными событиями 17 мая 2025 – у нас года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: что показали переговоры Киева и Москвы в Стамбуле, какова вероятность урегулирования российско-украинского конфликта.

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