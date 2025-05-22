Армия РФ продвинулась в районах Яблоневки на константиновском направлении и Надеждинки, что неподалеку от границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает Deep State.

Ранее в России объявили о выходе своих войск к границам Днепропетровской области. В Украине это опровергли.

Война в Украине идет 1184-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает продвижение в сторону Константиновки с юга, свидетельствует карта Deep State. В РФ заявили, что россияне вышли на границу Днепропетровской области. Российские войска за последние несколько дней активизировались в Сумской области.

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