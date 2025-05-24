Россияне закрепились на захваченных территориях Сумской области и хотят создать там буферную зону.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, комментируя изменения на карте боевых действий сегодня вечером.

"Войскам РФ удалось закрепиться на участке Весёловка – Журавка – Новенькое – Басовка, и они продолжают попытки прорваться в Беловоды. Сложной остаётся ситуация и в Локне", - пишет DS.

По данным паблика, отдельные группы россиян уже заходили в Беловоды, но были оттуда выбиты. В этом районе "противник применяет пехоту и квадроциклы для стремительных рейдов к точкам штурма".

"После вытеснения украинских войск из Курской области Россия, как и ожидалось, намерена создать на Сумщине "буферную зону" – это очевидная цель в текущем сценарии развития событий", - делает вывод обозреватель.

Также Deep State сообщает, что россияне продвинулись в районе Отрадного (к западу от Богатыря) и под Котляровкой (у границы Днепропетровской области).

Минобороны РФ сегодня заявляло о полном захвате Отрадного.

Напомним, сегодня в России заявили, что взяли село Локня и вошли в соседнюю Юнаковку Сумской области.

Ранее британский военный аналитик отмечал, что Россия стягивает войска к границам Харьковской и Сумской областей.

Война в Украине идет 1186-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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