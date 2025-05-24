Россияне на переговорах в Стамбуле требовали четыре области и обещали "завтра потребовать шесть или восемь".

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.

Также глава российской делегации Владимир Мединский, со слов Кислицы, заявил, что в ходе войны в Украине "русские убивают русских".

"Я не знаю, было ли это в СМИ, но я думаю, что это можно сказать. Например, на каком-то этапе глава российской делегации говорит украинской полномочной делегации, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей с фронта. И вот глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути, эта война - когда русские убивают русских с нюансами". Конец цитаты", - сказал украинский дипломат.

Также Кислица сообщил, что украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика.

"К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры - они были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты. Потому что, если вы сравните географию комнаты в Стамбуле-22 и сейчас, то между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод, был перевод - на английском. И мы использовали и английский, и украинский - россияне говорили по-русски", - сообщил Кислица.

Напомним, ранее на Банковой говорили, что не ждут от России приемлемых для Киева условий заключения мира.

Также мы разбирались в отдельном материале, каковы стратегии Украины и России после провала перемирия.

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