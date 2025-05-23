Практический смысл событий последней недели, когда президент США Дональд Трамп поддержал формулу Путина "сначала переговоры, потом перемирие", заключается в том, что прекращение огня откладывается на неопределенное время.



В РФ подобный итог трактуется в основном как "победа" ("Путин навязал свою повестку в переговорах, а Трамп обнулил ультиматум европейцев и президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии"). Однако, по большому счету, это же (срыв переговоров о прекращении огня) было изначально и целью украинских властей, а также западной "партии войны".



Мы уже неоднократно писали, что Зеленский согласился в марте 2025 года с прекращением огня только лишь под давлением США, чтобы возобновить американскую помощь. При этом он рассчитывал, что Путин от перемирия откажется, чем разозлит Трампа, после чего Вашингтон не только продолжит военную помощь, но и накажет Кремль жесточайшими санкциями. Для этого Киевом предпринимались действия, чтобы минимизировать вероятность согласия Путина на перемирие (ультиматумы и прочее). Тем более что появившийся в конце апреля "мирный план Трампа", предусматривавший признание со стороны США Крыма российским и снятие с РФ американских санкций в обмен на прекращение огня, Зеленскому крайне не понравился.



Наполовину этот расчет оправдался – Путин действительно отказался от безусловного прекращения огня. Однако вторая половина оказалась для Киева неприятным сюрпризом.



Трамп не только не ввел жесткие санкции против РФ за отказ от перемирия, но и всем своим видом начал показывать, что он устал от войны и вообще может полностью перестать заниматься Украиной и оказывать Киеву какую-либо помощь. Западные СМИ это уже трактуют как намерение Трампа нормализовать отношения с Россией вне зависимости от того, закончится ли война в Украине или нет. Что означает не только то, что Трамп и далее не намерен вводить новые санкции против РФ, но и то, что он может снять уже действующие санкции в рамках "нормализации отношений".



Более того, такая позиция Вашингтона может подорвать поддержку Украины и со стороны Европы, где усилятся голоса тех, кто выступает против помощи Киеву. Тем более если на европейцев начнет в данном направлении давить Трамп.



Опасность для Киева такого сценария очевидна, поэтому Зеленский и его европейские партнеры уже начинают предпринимать усилия, чтобы его поломать.



Задача-максимум – добиться, чтобы США все-таки ужесточили санкции против РФ и увеличили военную поддержку (и сторонников этого в Вашингтоне немало – угрозы из Конгресса уже идут).



Задача среднего уровня – добиться, чтобы США продолжили военную поддержку на нынешнем уровне.



Задача-минимум – сохранить хотя бы поддержку Европы.



Соответственно, задачи для РФ на американском направлении ровно обратные.



Задача минимум – сохранить диалог с США, чтобы избежать ужесточения санкций и расширения военной помощи Украине.



Задача среднего уровня – подвести дело к прекращению всякой военной помощи Украине со стороны Вашингтона.



Задача-максимум – добиться того, чтобы Вашингтон начал оказывать жесткое давление на Киева и Европу с требованием принять ключевые условия Москвы по окончанию войны.



Однако работа на "вашингтонском фронте" хоть и очень важное направление для обеих стран, но ключевое значение для дальнейшего хода войны будет оказывать ситуация на фронте, а также внутри каждой из стран.



Расчет Путина, очевидно, на то, что он сможет переломить рано или поздно ситуацию на поле боя и добиться военным путем выполнения Украиной тех условий, которые не может сейчас добиться дипломатически. В противном случае он бы не стал отказываться от прекращения огня, взамен на которое Трамп ему сулил немалые бонусы (снятие санкций, признание Крыма).



Раз отказался – значит видит перспективу добиться на фронте гораздо большего.

Судя по основным тезисам в провоенном российском информполе, Москва исходит из того, что ситуация для Украины на фронте сильно ухудшиться, истощенные российской тактикой "тысячи порезов" украинские войска подойдут к пределу своей боеспособности и фронт посыпется. Когда это произойдет – по срокам единого мнения в Москве нет. Оценки колеблются от "вот-вот" и "счет идет на недели" до года.



Также в РФ есть, судя по всему, расчет на дестабилизацию внутренней ситуации и бунт элит (военных и политических) против Зеленского, которого могут посчитать ответственным за ухудшение ситуации на фронте и при этом неспособным договориться с Путиным о более-менее приемлемых условиях мира для Украины. То есть есть ожидания того, что в украинских элитах, в армии и в обществе станет все более доминирующим мнение, что нужно принимать нынешние путинские условия, чтобы "спасти Украину" ("иначе скоро условия будут ещё хуже), а для этого надо убрать Зеленского и поставить другого лидера, у которого будет больше шансов договориться с Кремлем и на лучших условиях. О том, что такая угроза для Зеленского существует, "Страна" уже писала. А если еще и поддержку со стороны США сохранить не удастся, то это может дать подобным тенденциям дополнительный импульс.



Расчет Киева в целом не менялся с прошлого года. Он исходит из того, что Украина сможет выдержать войну на истощение с РФ еще на протяжении нескольких лет при условии сохранения как минимум европейской поддержки. Проблемы с личным составом, если станет понятно, что война затягивается, будут решаться за счет снижения возраста мобилизации.



Плюс к тому, делается ставка на максимизацию потерь в живой силе российской армии, которые бы РФ не смогла пополнить за счет нынешнего потока контрактников. На днях командир одного из самых известных подразделений украинских БПЛА Мадьяр описал свою "формулу победы". Он призвал командование поставить системную задачу расчетам дронов по числу убитых солдат противника, сфокусировав именно на этом их усилиях. Ссылаясь на информацию о потерях россиян, суммируемых с разных направлений в автоматизированной системе управления ВСУ "Дельта", он говорит, что ежемесячно они составляют убитыми и раненными 18-22 тысяч человек, при том что ежемесячно армия РФ на фронте пополняется на 32-35 тысяч. По мнению "Мадьяра", ключевая задача для ВСУ – сделать так, чтобы потери россиян были больше 35 тысяч и действующая в Украине российская армия перестала бы пополняться, а начала бы истощаться. Похожие идеи высказывают и другие украинские военные и аналитики.



То есть в целом задача – нанести крупные потери российской армии в ее попытках наступать, которые бы Москва не смогла восполнить за счет притока контрактников и была бы вынуждена объявить мобилизацию. Что, как рассчитывают в Киеве, вызовет очень сильное обострение социально-экономических и прочих противоречий в российском обществе и может привести к внутренней дестабилизации РФ (о подобных ожиданиях, в частности, еще летом прошлого года говорил Зеленский Орбану).



Среди всех противоречий внутри РФ в украинской власти делают особую ставку на рост межнациональной и межрелигиозной (между русскими и мусульманами) вражды.



Чей расчет по итогу оправдается, можно будет понять только по ситуации на поле боя.

Также из года в год переходит надежда Киева на скорый крах российской экономики под гнетом санкций, усиливающаяся в период низких цен на нефть.



В нынешней войне у обеих сторон были ситуации, когда их планы и расчеты не сбывались с крайне тяжелыми последствиями.



Если говорить о чисто военной составляющей, то перелом в войне в пользу одной из сторон может произойти только в двух случаях (вариант использования ядерного оружия выносим за скобки).



Во-первых, и в главных, если одна из сторон достигнет многократного, абсолютного превосходства в использовании дронов (воздушных и наземных). Причем не просто достигнет, но и сможет удержать его длительное время. До сих пор подобного еще не бывало. Но если произойдет, то это, по сути, и будет означать перелом в войне.

Во-вторых, обеспечит и сможет длительное время поддерживать многократное численное превосходство в живой силе. По мере развития технологий робототехники, дроны на поле боя играют все большую роль. Но все ж таки численность армий продолжает быть важным фактором в войне на истощение (по крайней мере до тех пор, пока роботы не научатся сами ходить в атаку, штурмовать города и посадки, закрепляться на позициях). У обеих сторон ещё есть внутренние резервы (у Украины – снижение возраста мобилизации, у РФ – объявление новой волны мобилизации). Также подмога может прийти и извне. Правда, в случае с Украиной это скорее теоретическая вероятность, так как ее партнеры из стран НАТО опасаются вступать в прямое столкновение с РФ из-за угрозы ядерной войны. В случае с Россией помощь в войне иностранных солдат более реальна, что и показало участие корейцев в боях в Курской области.



В любом случае по наращиванию численности армии потенциала, очевидно, больше у РФ. И компенсировать данный фактор Украина может лишь за счет развития технологий и усиления дроновой составляющей. Хотя и Россия по этим вопросам не стоит на месте и, кроме того, может резко нарастить темпы, если целевую помощь ей окажет Китай (безусловный мировой лидер в дроностроении).



Возможны ли договоренности о прекращении огня в ближайшее время? Шанс на это есть, но выглядит он сейчас небольшим. Хоть переговоры не прерваны, однако сами по себе они могут привести к миру, только если обе стороны готовы на взаимные компромиссы. Пока этого не видно. Из России идут сигналы, что прежние требования (включая вывод ВСУ из четыре областей, а также создание буферной зоны на границе) остаются в силе. Плюс в Москве вновь стали заявлять о "нелегитимности" Зеленского как о препятствии к переговорам и необходимости выборов в Украине. Украинские власти уже заявили, что эти требования для них неприемлемы. Более того, не исключено, что в ответ они могут выдвинуть и свои аналогичные условия – например, вывод всех российских войск на границы 1991 года или же на линию 2022-го. Возможности внешних игроков надавить на стороны ограничены. Точнее, Трамп может надавить на Киев (что он и делал последние месяцы), но побудить Зеленского к чему-либо большему, чем остановка войны по линии фронта даже для него задача тяжелая. Новых рычагов давления на Москву у Запада очень мало, а применение тех, что еще остались неиспользованными (огромные вторичные пошлины против покупателей российского экспорта, например), чревато резкой эскалацией в отношениях РФ и НАТО. Рычаги влияния на Москву есть у Китая, но Пекин и ранее не выражал особого желания их использовать. А сейчас, в условиях нарастающей конфронтации США и КНР, это тем более маловероятно.



Поэтому переговоры могут завершиться соглашением о завершении войны, либо если одна из стран добьется перелома на поле боя, принудив противника принять свои условия, либо каждая из сторон придет к выводу, что силы ее истощаются, а достижение целей военным путем куда менее вероятно, чем реализация внутренних рисков от затянувшейся войны.



Пока же ни первой, ни второй ситуации не возникло. Как писалось выше, каждая из стран ещё надеется повернуть ситуацию в свою пользу. Но если расчет не оправдается, то плата за ошибку может быть очень тяжелой.