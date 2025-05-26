В ночь на 26 мая прошла новая ракетно-дроновая атака по Украине.

Взрывы звучали в Киеве. Тревога в столице продолжалась шесть часов.

В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна.

Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

При этом россияне атаковали и Одесскую область, в результате чего повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, в результате ночной атаки РФ в Запорожском районе 60-летняя женщина и 52-летний мужчина получили ранения. В селе Юрковка дрон попал по частному дому, в результате чего он разрушился.

Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом.

В Харькове и пригороде прозвучали более десяти взрывов, россияне направили на область ударные дроны. Город оказался под массированной атакой, в регионе была объявлена воздушная тревога.

По информации "Суспильного", в Харькове прогремело не менее 13 взрывов.

Хмельницкая область также была атакована вражескими силами. ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет на Староконстантинов (местоположение военного аэродрома).

По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий.

В Николаеве после налёта "Шахедов" погибли два человека, шесть ранены. Спасатели деблокировали из-под завалов погибшую женщину.

"Россияне убили двух человек. Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии. 13 человек расселены в общежитии", – сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, прошлой ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате обстрела погибли 13 человек.

При этом было выпущено рекордное число дронов и 69 ракет, из которых 45 были сбиты.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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