В Одессе после вчерашнего ракетного удара РФ количество погибших возросло до трех человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"Число жертв вчерашней атаки россиян по Одессе увеличилось. К сожалению, от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", - написал он.

Ранее скончался 71-летний одессит. Еще один человек погиб непосредственно во время удара.

Напомним, вчера россияне ударили баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате чего погиб работник порта, 8 человек получили ранения.

Также вчера украинская ПВО зафиксировала запуск Россией нового ударного дрона, которым рано утром была атакована Одесса, вместе с "Шахедами".

Сегодня ночью РФ атаковала Украину 14-ма баллистическими ракетами и 250-ю БПЛА. Основное направление вражеской атаки – Киев.

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