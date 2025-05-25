Представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал ночной удар РФ по украинским городам.

Он опубликовал в соцсети Х фото пожаров в Киеве и призвал к остановке огня. Кто нанёс удары, Келлог не уточнил.

"Это Киев. Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно", – написал спецпредставитель Дональда Трампа.

Сам американский президент, а также посольство США в Украине воздушной атаки РФ не комментировали.

Напомним, по всей Украине в результате ночной воздушной атаки погибли 12 человек, 30 человек ранены, среди них дети.

В частности, россияне нанесли массированный удар по Киеву и области, в результате чего погибли четыре человека, разрушены объекты жилой инфраструктуры.

Война в Украине продолжается 1187-й день. Последние новости с главными событиями 25 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие и раненые в нескольких областях. Вчера в МИД заявили, что на переговорах в Стамбуле Москва потребовала четыре области Украины и обещала "завтра потребовать шесть или восемь". Deep State сообщает, что россияне закрепились на захваченных территориях Сумской области и хотят создать там плацдарм. СМИ пишут, что РФ стягивает войска к границам Харьковской и Сумской областей.

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