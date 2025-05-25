Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине и заявил, что молчание США и других "только поощряет" Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Около 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство – "Шахеды". Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические.

"Каждый такой террористический российский удар – достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - заявил президент.

Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадание по предприятиям.

"Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение – решительность Соединенных Штатов, решительность европейских стран, всех тех, кто хочет мира. Мир знает все слабости русской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня в результате атаки РФ 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших и травмированных - дети.

Под российским ударом оказались 13 регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.