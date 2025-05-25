В западных СМИ продолжается массированная кампания с призывом к президенту США Дональду Трампу жестко надавить на РФ и продолжить военную помощь Украине.

В частности, газета The Washington Post со ссылкой на мнение "десятка высокопоставленных американских чиновников и военных экспертов" пишет, что в настоящее время чуть ли не "самый уместный момент давления на Москву за всё время войны".

По их словам, армия РФ выдыхается и уже скоро начнёт испытывать большой дефицит людей и техники.

"Со временем российские войска будут становиться всё более и более демеханизированными, это накладывает ограничение на то, как долго Россия сможет поддерживать нынешний темп своих операций", - говорит старший научный сотрудник Британского королевского института оборонных исследований RUSI Джек Уолтинг.

"Маловероятно, что Россия достигнет своих заявленных целей - полного контроля над четырьмя областями. Есть разница между отбрасыванием украинцев на 5-10 км ценой высоких потерь и наличием бронекулака, который сможет развить прорыв", - говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Мэссикот.

При этом в журнале Forbes пишут, что выход Трампа из мирных переговоров Москвы и Киева может привести к капитуляции Украины, что сделает главу РФ Владимира Путина "политическим хозяином" Европы.

Издание призывает продолжить поставлять Украине "необходимое вооружение".

"Украина станет для Трампа Афганистаном, если не хуже", - такое мнение экспертов о возможности отказа Трампа от поддержки Киева приводит Bloomberg.

"Соглашение о природных ресурсах, подписанное с Украиной, дает президенту возможность обратиться к Конгрессу за дополнительным финансированием для Украины и аргументировать, что это вклад в совместный инвестиционный фонд, а не бремя для американских налогоплательщиков. Трамп понимает, что если он предаст Украину под автобус, а Россия добьется ее капитуляции, это будет его громким политическим поражением", - пишет агентство.

Как мы уже писали, убеждение Трампа усилить давление на РФ и продолжить поставки оружия - одна из основных целей Киева.

В рамках решения этой задачи в западных СМИ и идут публикации на эту тему. Хотя какое решение примет Трамп, пока непонятно - у усиления давления на РФ есть для него свои ограничения и риски.

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.