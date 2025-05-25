Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия для передачи Украине, если США откажут Киеву в военной помощи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, такое решение может быть принято из-за дефицита у Евросоюза собственных запасов оружия и возможностей для его производства в достаточных объемах.

При этом само предложение, которое "набирает все больше доверия", заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

В статье говорится, что идею могут реализовать, если президент США Дональд Трамп откажется поставлять американское оружие Киеву.

Опрошенные эксперты отмечают, что поставки оружия, одобренные при экс-президенте США Джо Байдене, могут закончиться этим летом, и Европа не сможет заполнить образовавшуюся пустоту.

Напомним, недавно народный депутат Ирина Геращенко заявляла, что американская военная помощь Украине, утвержденная во времена президентства Джо Байдена, закончится летом.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что с 2026 года Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ.