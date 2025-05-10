Германия засекретит поставки оружия Украине, чтобы снизить количество "общественных дебатов" по этому поводу.

Об этом этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

"В будущем правительство Германии значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения", - заявил источник в новом немецком правительстве.

При этом уточняется, что это часть "тактики ведения войны", направленная на сокращение общественных дебатов по поводу поставок оружия.

В свою очередь журнал Spiegel напоминает, что изначально правительство экс-канцлера Олафа Шольца также отправляло оружие Украине, не раскрывая подробностей. Однако позже, под давлением общественности, начало публиковать содержание пакетов военной помощи.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц не исключал поставку Украине ракет Taurus, но партнёры по коалиции из СПДГ всегда выступали против этого.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование России о прекращении поставок оружия в Украину, как условие согласия Москвы на 30-дневное перемирие, остается в силе.