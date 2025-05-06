В подписанном коалиционном соглашении немецких партий СДПГ, ХДС и ХСС ни слова не сказано о возможности поставки Украине ракет Taurus.

Об этом говорится в соответствующем документе.

В соглашении заявляется, что Берлин будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, будет продолжать оказывать ей финансовую и военную помощь, в том числе за счет замороженных российских активов, готов предоставить "материальные и политические гарантии безопасности суверенной Украины".

Напомним, что будущий канцлер Мерц не исключал поставку Украине ракет Taurus, но партнёры по коалиции из СПДГ всегда выступали против этого.

Между тем Христианско-демократический союз Германии выдвинул на должность главы МИД ФРГ бывшего вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохана Вадефуля. Он выступал за увеличение поставок оружия Украине и передачу дальнобойных немецких ракет Taurus для ударов по территории РФ.

Накануне мы писали, что в ФРГ лидеры Социал-демократической партии Германии подписали коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Это открывает путь к назначению министров в новом правительстве во главе с Фридрихом Мерцем.