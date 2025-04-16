Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что его страна будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом пишет Tagesschau.

Писториус, который сейчас исполняет обязанности министра обороны и может сохранить должность в новом правительстве, во время конференции Социал-демократической партии в Ганновере отметил, что, хотя были "веские аргументы в пользу поставок" Taurus, было также "много веских аргументов против".

По словам министра, только часть этих аргументов можно обсуждать публично.

Напомним, на днях будущий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз призвал поставить Украине Taurus, но заметил: это следует делать только в координации с европейскими партнерами.

"Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна участвовать", - пояснил он.

В то же время Писториус, комментируя это заявление, отметил, что не знает ни одного европейского партнера с такими ракетами на вооружении.

Между тем генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что Мерц откажется от идеи предоставить Украине ракеты Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".