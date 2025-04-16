Министр обороны Германии сомневается, что Берлин будет поставлять Киеву ракеты Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается, что его страна будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
Об этом пишет Tagesschau.
Писториус, который сейчас исполняет обязанности министра обороны и может сохранить должность в новом правительстве, во время конференции Социал-демократической партии в Ганновере отметил, что, хотя были "веские аргументы в пользу поставок" Taurus, было также "много веских аргументов против".
По словам министра, только часть этих аргументов можно обсуждать публично.
Напомним, на днях будущий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз призвал поставить Украине Taurus, но заметил: это следует делать только в координации с европейскими партнерами.
"Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна участвовать", - пояснил он.
В то же время Писториус, комментируя это заявление, отметил, что не знает ни одного европейского партнера с такими ракетами на вооружении.
Между тем генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что Мерц откажется от идеи предоставить Украине ракеты Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".