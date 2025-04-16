Вероятный будущий канцлер Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц откажется от идеи предоставить Украине ракеты Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".

Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ) Маттиас Мирш, с которой ХДС/ХСС должна сформировать коалицию и в которой состоит Олаф Шольц, передает Tagesschau.

"Я предполагаю, что после того, как Мерц будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", - сказал Мирш.

Он также подчеркнул, что у парламентской фракции СДПГ уже есть четкая позиция по этому вопросу.

"Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется", - отметил генсек.

Напомним, несколько дней назад во время интервью Мерц допустил отправку в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Отметим, что ракеты Taurus не упомянуты в проекте коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ. Социал-демократы в своей предвыборной программе выступали против поставок ракет дальнего поражения Киеву.