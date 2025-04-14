Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине, но только по согласованию с европейскими партнерами.

В интервью ARD политик ответил на вопрос о том, будет ли он поставлять Украине это вооружение.

"Я всегда говорил, что буду делать это только по согласованию с европейскими партнёрами. Это делают англичане, французы это делают, американцы все равно это делают... Поставка должна быть скоординирована, и если она скоординирована, то Германия должна принять участие", - заявил Мерц.

По его словам, "украинская армия должна выйти из обороны". Мерц считает, что ракеты Taurus могут нарушить сухопутную связь между Россией и Крымом, поскольку "именно здесь находится большая часть военных поставок для российской армии".

Издание ZDF напоминает, что в ходе предвыборной кампании Мерц обходил тему Taurus, хотя ранее также призывал к их поставкам Киеву.

Отметим, что ракеты Taurus не упомянуты в проекте коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ. Социал-демократы выступали против их поставок Украине.