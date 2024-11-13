Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы не становится стороной конфликта
Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты для ударов вглубь России.
Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в бундестаге на дебатах с политическими оппонентами.
Канцлер отметил, что, несмотря на поддержку Киева, Берлин не должен становиться стороной российско-украинского конфликта.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что передаст Киеву ракеты Taurus, если Москва не прекратит боевые действия в Украине спустя 24 часа после его звонка в Кремль.
Мерц заявил, что если станет канцлером Германии, выдвинет Владимиру Путину ультиматум.
"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да, я ему позвоню", – сказал Мерц в интервью немецкому журналу.
Накануне Шольц пообещал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку и отправку ещё одной установки ПВО до конца года.
В ходе разговора глава немецкого правительства скоординировал с Зеленским "шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины".
Шольц также "согласился с важностью формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания контактной группы".