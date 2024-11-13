Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты для ударов вглубь России.

Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в бундестаге на дебатах с политическими оппонентами.

Канцлер отметил, что, несмотря на поддержку Киева, Берлин не должен становиться стороной российско-украинского конфликта.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что передаст Киеву ракеты Taurus, если Москва не прекратит боевые действия в Украине спустя 24 часа после его звонка в Кремль.

Мерц заявил, что если станет канцлером Германии, выдвинет Владимиру Путину ультиматум.

"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да, я ему позвоню", – сказал Мерц в интервью немецкому журналу.

Накануне Шольц пообещал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку и отправку ещё одной установки ПВО до конца года.

В ходе разговора глава немецкого правительства скоординировал с Зеленским "шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины".

Шольц также "согласился с важностью формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания контактной группы".