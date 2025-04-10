Вчера партии ХДС/ХСС и СДПГ, которые сформируют правительство Германии, представили свою программу. В ней многие вопросы напрямую касаются украинцев.

Как мы уже писали, новых приезжающих из Украины лишат повышенных выплат Bürgergeld (565 евро), оставляя для них стандартные пособия для беженцев (460 евро). Это правило будет действовать уже с апреля.

Также мы сообщали, что срок проживания в Германии для предоставления гражданства увеличится с трех до пяти лет. Это затруднит получение гражданства для многих украинцев, многие из которых приехали в Германию три года назад и, таким образом, с этого года получили бы право на немецкое гражданство.

Но есть в соглашении и несколько других важных моментов:

1. Мерц пообещал "в значительной степени покончить с нелегальной миграцией" путем введения жесткого пограничного контроля.

Воссоединение семьи с лицами, имеющими статус дополнительной защиты и получающих деньги от государства, будет приостановлено на два года. Это касается, в первую очередь, беженцев из стран Африки и Азии, которые привозили свои большие семьи. Но, теоретически, может коснутся и мужчин-украинцев, которые захотят переехать к женам, живущим в Германии, после завершения войны. Им также в получении право на проживание в ФРГ могут отказать. Но если право на получение временной защиты останется, то они могут его получить в любом случае вне зависимости от отмены норм по воссоединению семей.

Кроме того, участники коалиции хотят еще больше увеличить количество депортаций. Будет отменена обязательная юридическая помощь перед депортацией.

При этом представитель СДП Клингбайль отметил, что "фундаментальное право на убежище остается незыблемым", и речь идет лишь об усилении контроля за этими процессами.

2. В новом соглашении обещают более жестко привязать выплату пособий безработным к поиску работы. "В случае с людьми, которые могут работать и неоднократно отказываются от разумной работы, осуществляется полное лишение пособий", - говорится в проекте.

При этом коалиция хочет добиться в 2026 году повышения минимальной заработной платы до 15 евро в час (сейчас 12,82 евро).

Кроме того планируется снизить подоходный налог на зарплаты ниже средних и ввести новые надбавки за сверхурочные, которые не будут облагаться налогами.

Также хотят увеличить помощь на детей родителям-одиночкам (таких много приехало из Украины) и повысить компенсации за проезд до первого места работы (Entfernungspauschale). Они составят с 2026 года 38 евроцентов с первого километра.

3. Билет Deutschlandticket, которым пользуются многие украинцы, будет сохранен. Повышение цен на него (58 евро в месяц) не произойдет до 2029 года.

4. Следующий канцлер ФРГ пообещал продолжить "всестороннюю поддержку" Украины, а в договор партии включили пункт о поддержке стремления Киева к членству в НАТО.

При этом, в коалиционном соглашении нет упоминания о поставке Taurus в Украину, пишет издание Rheinische Post.

5. Введение призывной службы в армии не планируется, она будет "основана на добровольности". Хотя ранее в Германии активно призвали к возвращению всеобщей воинской обязанности.

При этом провозглашается ориентация на шведскую модель привлечения в армию. Она состоит в рассылке писем всем достигшим совершеннолетия гражданам с приглашением рассмотреть прохождение базовой военной службы на полгода.

6. Коалиция договорилась об отмене двух скандальных законов.

Во-первых, о цепочках поставок - этот закон предписывает крупным компаниям проверять своих прямых и косвенных поставщиков на предмет нарушения экологии и прав человека. Он вызывал жесткую критику бизнес-сообщества, так как вводил большие ограничения на работу немецких компаний с поставщиками из стран третьего мира.

Во-вторых, закон об отоплении, который обязывал домовладельцев устанавливать системы отопления, которые на 65% работают на возобновляемой энергии. Этот закон критиковали за фактический рост стоимости отопления для всех граждан.