Новые беженцы из Украины больше не будут получать гражданское пособие в Германии (Bürgergeld), но будут получать вместо него меньшие пособия для просителей убежища.

Об этом сообщает издание TAG24.

В публикации говорится, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились об этом в ходе коалиционных переговоров о создании нового правительства.

Bürgergeld сейчас составляет до 563 евро на человека в месяц. Пособия для просителей убежища - около 460 евро на человека в месяц.

Напомним, на днях о том, что в Германии готовят пересмотр выплат Bürgergeld, которые получают украинские беженцы, писал немецкий таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что в Австрии отменили обязательное медицинское страхование для беженцев из Украины. Оформление медицинской страховки действовало с 24 февраля 2022 года, но с 4 марта этого года его решили не продлевать. Отмена коснется 26 000 человек с украинским гражданством, включая детей.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал ограничение социальных выплат украинским беженцам по программе "Семья 800+".

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