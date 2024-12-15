Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) зафиксировала в своей предвыборной программе запрет на поставки ракет дальнего поражения Киеву.

Об этом пишет медиагруппа Funke со ссылкой на черновой экземпляр проекта документа.

"Мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера", – заявили в партии.

В документе также говорится, что НАТО и Германия не должны участвовать в войне в Украине.

При этом социал-демократы заявляют о поддержке Украины, о готовности и дальше вооружать ВСУ и готовить украинских военных.

"Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры с Россией на равных", – утверждается в проекте программы.

При этом СДПГ заявляет, что не "примет продиктованный Россией мир в ущерб Украине".

Ранее передать Украине ракеты Taurus призвал один из лидеров оппозиции Фридрих Мерц, который является основным кандидатом в новые канцлеры Германии, однако накануне Мерц уточнил, что Берлин не может принимать решение о передаче Украине ракет Taurus без согласования с Вашингтоном.

Напомним, кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС посещал Киев. СМИ писали, что поводом для этого неожиданного визита было обсуждение передачи ракет дальнего поражения.